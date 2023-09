De Wolden stelt leverancier Kliko aansprakelijk voor schade nieuwe groencontainers

Gemeente De Wolden stelt het bedrijf Kliko aansprakelijk voor schade aan de groencontainers in de gemeente. Eerder dit jaar heeft het bedrijf de groenbakken in de gemeente vervangen. Al snel kwamen er meldingen van inwoners dat de bakken snel deuken of scheuren oplopen.

Inmiddels zijn er al meer dan vierhonderd beschadigd, meldt de gemeente. Uit onderzoek van De Wolden blijkt dat de bakken te zacht zijn. In combinatie met warm weer ontstaan er daarom problemen.

'Onder voorbehoud'

Om alle groenbakken te vervangen afgelopen voorjaar werd er gezocht naar een nieuwe leverancier. Daarin trok De Wolden op met andere gemeenten. Zij zochten ook nieuwe gft-containers. Tijdens de zoektocht is de kennis en begeleiding van afvalverwerker Area ingeschakeld. Laatstgenoemde heeft bakken van verschillende leveranciers getest. Daarbij kwam Kliko als beste uit de bus. Het bedrijf werd gekozen en mocht dit voorjaar dus de groencontainers vervangen.

Aangezien er nu veel problemen ontstaan heeft de gemeente Kliko per brief aansprakelijk gesteld voor de schade. "Dit onder voorbehoud dat nog moet worden vastgesteld of Kliko ook iets te verwijten valt." De gemeente wil ook in gesprek met Area om ze op hun verantwoordelijkheid te wijzen in het proces.

Juridische stappen noodzakelijk

De juridische stappen zijn volgende de gemeente nodig om de geleden schade vergoed te krijgen. Ook is het nodig om het ongemak bij de burgers weg te halen.