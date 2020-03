Drenten met vitale beroepen: 'Met elkaar moeten we het doen'

"Het is erg leeg en stil ik de bus, maar ik ben blij en dankbaar dat ik dit werk nog mag doen", vertelt Daniëlle Rengers, buschauffeur in Emmen. De opening naar haar chauffeursstoel is met rood-wit lint afgeschermd. "Sommige mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Ik breng die mensen naar hun werk. En dat zijn nu vaak mensen die weer andere mensen helpen."

'Het is een rare tijd'

Erwin van Dijk uit Gasselternijveenschemond is ambulancechauffeur bij UMCG Ambulancezorg. Vorige week vrijdag reed hij voor het eerst naar Brabant om coronapatiënten naar het noorden te vervoeren. "Je wordt daar keihard geconfronteerd met de realiteit. Ziekenhuizen liggen vol, en patiënten zijn echt heel erg ziek." UMCG Ambulancezorg vervoert steeds vaker personen die vermoedelijk corona hebben, zegt Van Dijk. Dat familie niet meer mee mag, vindt hij heftig. 'Het is een rare tijd, maar aan de andere kant: het is ook gewoon ons werk wat we doen.'

Henk Westenbrink uit Ruinen is vrachtwagenchauffeur. Hij brengt diepvriesproducten naar supermarkten. Tijdens de hamsterweken was het gekkenhuis, vertelt hij. Inmiddels is het iets rustiger. "Het is onwerkelijk leeg op de weg. Het rijdt wel lekker door nu, maar de reden is natuurlijk niet zo leuk." Voelt hij zich onmisbaar? "Tja, iedereen is onmisbaar. En toevallig heb ik een beroep die voor de eerste levensbehoefte essentieel is. Maar ik vind het wel leuk dat ik nu iets kan betekenen."

'Werken in ziekenhuis voelt goed'

Alexander Sluimer is voorzitter van de medische staf en gynaecoloog in het Wilhelmina Ziekenhuis. Hij ervaart het werken in deze crisis als een erg hectische periode, maar ook een periode met veel positieve kanten. "Het geeft toch een enorme binding met elkaar. En we hebben ook het idee dat we ergens voor gaan met elkaar. Dus dat geeft wel een goed gevoel. Ook een ambivalent gevoel, omdat mensen ook heel ziek zijn en kunnen overlijden. Maar werken in zo'n organisatie voelt enorm goed." Als arts voelt hij zich niet belangrijker dan een ander. "We zijn onderdeel van een groter geheel, en met elkaar moeten we het doen."