Negen spelers en twee assistent-trainers FC Emmen in wachtkamer

Wouter Marinus, Jafar Arias, Henk Bos, Stefan van der Lei en Tom Hiarej hebben een aflopende verbintenis, terwijl Michaël Heylen, Lorenzo Burnet, Robbert de Vos en Desevio Payne een optie in hun contract hadden tot 1 april. Die opties zijn dus niet gelicht.

FC Emmen is nog met een aantal van bovengenoemde spelers, waaronder dus Heylen, in overleg over volgend seizoen en heeft begrip gevraagd voor de vervelende situatie waar niet alleen FC Emmen, maar iedereen nu mee te maken heeft.

Grummel en Goedkoop

Ook naar trainers René Grummel en Casper Goedkoop is een formele opzegging verstuurd. Beide trainers hebben een aflopend contract en deze zijn dus opgezegd vanwege de coronacrisis. Met Grummel en Goedkoop is de club al in overleg over volgend seizoen, maar ook hier geldt dat er meer duidelijk moet zijn over de impact van de coronacrisis.

