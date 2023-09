Groninger (64) de cel in voor digitaal kinderlokken Drentse meisjes

Voor het digitaal kinderlokken (grooming) van jonge meisjes is een 64-jarige man uit de gemeente Het Hogeland in Groningen veroordeeld tot zestien maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. De man moet zich laten behandelen en begeleiden, zodra hij weer vrij is.

De Groninger sprak via social media af met twee meisjes van 10 en 11 jaar uit Drenthe. De intentie van deze ontmoeting was om ontucht met hen te plegen, oordeelde de rechter. Dat is digitaal kinderlokken. De man had daarnaast 64 afbeeldingen met kinderporno.

Korte rokjes

Ook stuurde hij de meisjes online een foto van zijn ontbloot geslachtsdeel. Dergelijke afbeeldingen kunnen mentale schade aanrichten bij kinderen en is om die reden strafbaar.

De man zocht eind vorig jaar via de chat contact met de meisjes. De gesprekken gingen via WhatsApp verder. Hij stelde een picknick voor om af te spreken in het zwembad in Beilen. Hij verzocht de meisjes korte rokjes aan te doen en ze 'mochten alles met hem doen, zoals op hem zitten bijvoorbeeld'.

Oplettende moeder

Tot een ontmoeting kwam het niet. Een moeder hoorde de meisjes over deze ontmoeting praten en bekeek hun telefoons. Ze zag de chatgesprekken en verbood de meisjes te gaan. De man kwam wel in zijn auto naar Beilen. De moeder had inmiddels de politie ingeschakeld. De Groninger werd aangehouden.