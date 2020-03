Afdeling Jannes van der Sleedenhuis in Hoogeveen geïsoleerd na coronabesmetting

Een afdeling van het Jannes van der Sleedenhuis Wolfsbos in Hoogeveen is volledig afgesloten omdat een bewoner is besmet met het coronavirus. Bewoners mogen de afdeling niet af.

In het woonzorgcentrum wonen vooral oudere mensen. De locatie was al gesloten voor mensen van buitenaf, maar nu is de afdeling van de patiënt ook binnenshuis afgesloten. Zorg wordt wel gewoon geleverd, al mogen niet alle medewerkers de afdeling op. "We hebben de afdeling gesloten en volledig geïsoleerd volgens de voorschriften van het RIVM", zegt een woordvoerder van zorgverlener NNCZ. "De afdeling is alleen toegankelijk voor een klein team van medewerkers."

Hoe het met de besmette bewoner gaat, kan de woordvoerder uit privacy-overwegingen niet zeggen. Het is de eerste besmetting op een locatie van NNCZ, dat zorg levert op meerdere locaties in Drenthe en Groningen.