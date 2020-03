De Week van Drenthe: wolvenschade en miljoenentekort Emmen

"Er zijn vier keer zoveel dode lammetjes in vergelijking tot vorig jaar", zei Rolf Smit uit Amen afgelopen dinsdag. Anderhalve maand nadat zijn schapen werden aangevallen door een wolf, is de kudde nog van slag. "Als een schaap stress ervaart komen er stresshormonen vrij. Die hormonen bereiken de baarmoeder en daardoor kunnen lammetjes te vroeg geboren worden", legt een veearts uit, en dan is de kans op overleving heel klein.

Natuurles

Om in coronatijd toch goed te weten wat er buiten allemaal gebeurt in de natuur, geeft IVN online bij-les. Verslaggever Colin Mooijman liet zich samen met heel wat Drentse basisschoolleerlingen bijspijkeren. 'We creëren een virtueel schoolpleinmoment. Het is belangrijk dat er live-contact is tussen leerlingen. Dat ze vragen kunnen stellen en elkaar kunnen zien", zegt 'meester' Mathijs Ter Bork.

Miljoenentekort

De gemeente Emmen verwacht dit jaar een verlies van vijf miljoen euro. Onder andere de stijging van lonen in de zorg zorgt voor extra kosten. De gemeente moet gaan bezuinigen, hoe dat gebeurt is nog onduidelijk. "Als we niks doen, komen we vanaf 2021 ieder jaar tien miljoen euro tekort", schetst wethouder Jisse Otter een nog somberder beeld.

Lees ook: