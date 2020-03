Restaurant vindt zichzelf opnieuw uit: 'Mensen maken zelf hun borden op'

Bij een vol restaurant kunnen er dertig personen aanschuiven in de bistro in Assen, door de bestelservice zijn er echter meer maaltijden nodig. "Het is heel wisselend. De weekenden zijn wat drukker, doordeweeks is het rustiger. Denk aan veertig, vijftig", zegt Liz Janssen. "Het is een hele andere tak van sport."

Rollen omgedraaid

Dat ervaart ook kok Benjamin Vandenberg. "We zijn vooral heel veel bezig met voorbereiden, Koud voorbereiden om mee te geven in bakjes", legt hij uit. Netjes opmaken van de borden hoeft opeens niet meer. "We zien wel dat mensen thuis hun bordje opmaken, ze sturen foto's van opgemaakte borden. Dat is een mooi dingetje", vertelt hij blij.

De rollen zijn dus volledig omgedraaid, de gast maakt het bord op. En in plaats van dat je naar het restaurant van de kok gaat, komt de kok aan huis. Want Vandenberg bezorgt 's avonds de maaltijden zelf. "Bij de mensen thuis komen die normaal hier in het restaurant komen is mooi."