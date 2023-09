Emotionele eerste schooldag Dr. Nassau College na dodelijk ongeluk Ekehaar: 'Goed om bij stil te staan'

Het was een emotionele eerste schooldag voor leerlingen en docenten van het Dr. Nassau College Quintus in Assen. In alle klassen werd er stilgestaan bij het dodelijke ongeluk van vorige week in Ekehaar, waarbij een leerlinge van de school om het leven kwam. "Het is mooi om de enorme betrokkenheid te zien. Het was goed om hierbij stil te staan", vertelt directeur Ralf Buiter.

Bij het ongeluk raakten vier andere minderjarigen gewond, drie gewonden zitten ook op de school. Twee van hen zijn inmiddels weer op school geweest. "Zij hebben samen met de medeklasgenoten hun verdriet kunnen delen", legt Buiter uit. De directeur zag een verscheidenheid aan reacties. "In sommige klassen was het heel verdrietig en emotioneel. De impact is natuurlijk wel verschillend, omdat bijvoorbeeld brugklassers de leerlinge niet kenden. Zij hebben later op de dag ook hun kennismakingsactiviteiten kunnen doen."

De oude klas van het overleden meisje was gisteren ook al op school geweest, voor hen was extra zorg geregeld. "Ook de komende tijd is er zorg voor leerlingen die daar behoefte aan hebben", vertelt Buiter.