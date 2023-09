Enschedeër vrijgelaten in zaak dode man in Drouwen, maar blijft wel verdachte

De 40-jarige man uit Enschede die vastzat na de vondst van een dode man op een vakantiepark in Drouwen, is weer vrijgelaten. De politie zegt dat de man nog wel verdachte blijft in de zaak.

Tot op heden heeft de politie nog geen aanwijzingen dat er sprake is van 'directe of opzettelijke betrokkenheid van de verdachte bij de dood van de overledene'. De 33-jarige man uit Musselkanaal werd zondag gevonden in een woning op een vakantiepark aan de Gasselterstraat in Drouwen.