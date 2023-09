Anja Zuidema beklimt Mont Ventoux voor Toon Hermans Huis: 'Het zal emotioneel worden'

Vijf tot zes uur lang moet de wandeltocht naar de kale top van de Mont Ventoux gaan duren voor Anja Zuidema uit Emmen. Ze is bij de iconische berg om geld in te zamelen voor het Toon Hermans Huis Drenthe, een organisatie die zich inzet voor leven met en na kanker. "Het zal emotioneel worden", verwacht Zuidema.

Morgen en vrijdag wordt het jaarlijkse evenement 'Groot Verzet Tegen Kanker' gehouden op de Franse berg. Hier wordt geld bij elkaar gefietst en gewandeld voor KWF Kankerbestrijding en lokale initiatieven, zoals het Toon Hermans Huis Drenthe.

Bezinning

Zuidema gaat met acht vriendinnen te voet de tocht maken. "Ik doe mee omdat mijn man ziek is, hij heeft kanker." In haar nabije omgeving heeft ze ook meerdere mensen verloren aan kanker. "Maar daar kunnen we het niet meer voor doen helaas. We doen het voor de mensen die nu ziek zijn of nog ziek worden."

Morgenochtend verzamelt de groep wandelaars om acht uur met hun aanhang aan de voet van de 'Ventoux'. "Daar blijven wij een half uur bij elkaar voor een moment van bezinning. Wij hebben nog een minuut stilte en om half negen starten we. Het zal een emotioneel moment zijn."

Het doel van de tocht is uiteindelijk om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel. "Ik had ingezet op 1.000 euro, wat ik een heel mooi bedrag vond. Maar ik zit inmiddels al op 2.480 euro."

Geen Mont Ventoux in Drenthe

De afgelopen tijd heeft Zuidema veel kilometers gewandeld in de omgeving van Emmen. "Maar een Mont Ventoux kun je natuurlijk niet in Drenthe trainen. Wij hebben de Muur van Emmen en de VAM-berg."

De temperaturen in Zuid-Frankrijk zijn de komende dagen vergelijkbaar met Nederland, dus de tocht zal zwaar worden onder warme omstandigheden. "De temperaturen gaan wel parten spelen. Hoe warmer het wordt, hoe moeilijker het wordt. Maar we zetten ons er voor in en we gaan er voor."

Veel water

Waar Zuidema en haar vriendinnen geen last van hebben is een gebrek aan steun, ook om de deelnemers te voorzien van water. "Van de stichting (Groot Verzet Tegen Kanker, red.) staan ze op bepaalde plekken. En iedereen heeft natuurlijk vrienden en familie om zich heen die ook aan de kant staan, dus dat komt helemaal goed."