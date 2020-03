'We bieden palliatieve zorg aan coronapatiënten die thuis willen sterven'

"Met een grote groep zzp'ers bieden we palliatieve zorg aan mensen die thuis willen sterven", zegt Margriet Hazelaar uit Vries, coördinator Palliaterm Noord. "Soms komen patiënten op het punt dat beslist moet worden of je niet meer verder kan of wil. Dan willen we verdere thuiszorg inzetten, om alles zo comfortabel mogelijk te maken. Voor een patiënt is het prachtig als hij of zij thuis kan sterven."

Coronteams standby

Volgens Hazelaar kan er snel gehandeld worden, als blijkt dat iemand de laatste levensfase ingaat. "Onze coronateams staan standby", legt ze uit. "Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen verspreidt alle materialen die we nodig hebben, zoals brillen en maskers. Die kunnen binnen drie uur geleverd worden in het Noorden."

Hazelaar kan niet inschatten hoeveel patiënten Palliaterm in het Noorden kan helpen. "Dat kan niemand inschatten", vertelt ze. "Zolang we capaciteit en verplegers hebben, blijven we ons inzetten." Het team werkt met honderd zorg-zzp'ers. "Maar er zijn ook oudere zorgverleners die in een risicogroep zitten, dus die zetten we niet in bij coronapatiënten."