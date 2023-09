Een jaar cel geëist voor beroving 31-jarige man uit Aalden

De man uit Aalden meldde zich op 18 december op het politiebureau. Hij was in een woning mishandeld en beroofd door een vrouw en twee mannen. Hij kreeg daarbij een wapen op het hoofd gezet. Ze pakten hem zijn jas, rugtas en geld af. De man werd in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.

Drugs en neppistool

De mannen bekenden dat zij het slachtoffer hadden opgepikt op het station in Hoogeveen. De man uit Aalden verbleef in het asielzoekerscentrum in Aalden en was in Hoogeveen op zoek naar drugs. De Hoogeveners boden hem verdovende middelen aan, maar hij moest dan wel mee naar de woning van een vriendin.