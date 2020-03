Komst negen tbs'ers naar Zuidlaren uitgesteld

"De prioriteiten liggen vanwege het coronavirus elders", laat woordvoerder Petra de Maar weten. "We volgen de richtlijnen van het RIVM." Wanneer de negen tbs'ers wel naar Zuidlaren komen, is op dit moment nog onduidelijk. De Maar laat weten daar geen uitspraken over te doen.

Beschermd wonen

Per 1 april zouden de tbs'ers het Witte Huis op het Dennenoord-terrein betrekken. Zij worden vanuit de Van Mesdagkliniek in Groningen naar deze nieuwe vorm van beschermd wonen in Zuidlaren gestuurd. Het is een tussenvoorziening voordat ze naar een normale vorm van beschermd wonen gaan. Het is de bedoeling dat door middel van die tussenvoorziening de overstap van een tbs-kliniek naar beschermd wonen beter te behappen is.

Inwoners van Zuidlaren zaten met veel vragen rondom de komst van de tbs'ers. De gemeente Tynaarlo en Forint werd verweten dat zij niet tot nauwelijks communiceerden met de inwoners. Daarnaast waren er grote zorgen rondom de veiligheid van onder meer kinderen. Dat had volgens Forint-directeur Beintema mede te maken dat geen cliënten met een bepaalde classificatie worden uitgesloten, zoals aan pedoseksuelen en moordenaars.

