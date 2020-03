Kraaiheide houdt van Drenthe

Een van die planten is de kraaiheide, een groenblijvende struik uit de heidefamilie. Kraaien eten de zwarte vruchten van de plant, vandaar de naam kraaiheide.

Net Scandinavië

Nog even wachten en dan staat de kraaiheide in bloei, de eerste bloei is meestal in april. Plantenkenner Hans Dekker liet ons vorig jaar de heideplanten op het Terhorsterzand zien ten zuiden van Beilen. "Ik moet vaak denken aan Scandinavië als ik in zo'n heidevegetatie sta. En dat klopt ook wel want een aantal planten hier hebben we gemeen met noordelijker streken zoals de groene kraaiheide."

Natter en kouder

Dat komt door het Drentse klimaat. "Het is hier ietsje natter en kouder dan gemiddeld en ook de zonuren houden niet echt over", aldus Dekker. "Dat zijn nu net omstandigheden waar kraaiheide zich prettig bij voelt."

Onder de voet

Op sommige plekken doet de kraaiheide het zo goed dat hij hele vlaktes vormt en over de struikheide heenloopt. Volgens Dekker kan dat te maken hebben met de hoeveelheid voedingsstoffen die uit de lucht vallen. "Maar hier is dat nog niet echt een probleem. De hei is mooi gemêleerd met al die andere heidesoorten die we in dit gebied vinden."

