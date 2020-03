Vliegtuigen blijven aan de grond, dus tijd voor onderhoud in Eelde

Cirrus is een Amerikaanse fabrikant van kleine propeller- en straalvliegtuigen en die zijn vaak in het bezit van bedrijven of particulieren. Op de Drentse luchthaven worden ze geïmporteerd en verkocht en worden vliegtuigen van dit merk uit heel Europa onderhouden.

Weinig vliegverkeer

Eigenaren van deze toestellen vreesden voor het sluiten van het luchtruim in Europa vanwege het coronavirus, zegt Rob Dalsheim van Cirrus Eelde. "We hebben onze klanten gezegd dat ze hun vliegtuig kunnen brengen. Want als grenzen wel dicht gaan dan kan je hier niet meer komen. Daar hebben ze massaal gehoor aan gegeven. Je merkt dat er bij klanten veel onzekerheid is over de effecten van het cornavirus."

De regelgeving betreffende vliegtuigen is streng, ook het onderhoud is streng geregeld. Sommige onderdelen van een toestel moeten na een aantal vlieguren of jaren verplicht vervangen worden. Een voorbeeld is een parachute in verschillende type Cirrus vliegtuigen. Deze parachute zorgt ervoor dat je bij motorproblemen veilig met het vliegtuig op de grond komt.

Ook bij vliegtuigen heb je kleine- en grote onderhoudsbeurten. Net als met een auto." Rob Dalsheim van Cirrus Eelde

AIs de parachute niet wordt vervangen, dan mag je niet meer de lucht in. Dat geldt ook voor sommige andere onderdelen in het toestel. "Je moet het zien als een auto. Je hebt een kleine en grote beurt. Dat doen we ook met een vliegtuig, afhankelijk van het aantal vlieguren. Oliewissel, banden, remmen, parachutes. dat is heel breed."

Met dertig mensen wordt gewerkt bij Cirrus in Eelde, tot op heden op volle kracht. Het bedrijf opende in 2018 een nieuw onderkomen. Op dit moment wordt het pand uitgebreid. Rob Dalsheim verwacht dat het een aantal weken duurt voordat de toestellen weer terug gaan naar hun eigenaar mogen, in landen als bijvoorbeeld Duitsland en Oostenrijk.