Lifelines doet onderzoek naar coronavirus

De antwoorden stopt Lifelines in een databank. Zo moeten erfelijke factoren en omgevingsfactoren opgespoord worden, die van invloed zijn op het ziektebeeld. "Met dit onderzoek willen we zien of er verschillen in het DNA te vinden zijn tussen mensen die ernstig ziek zijn geworden door het coronavirus en mensen die milde symptomen hebben gehad", zegt hoofdonderzoeker Lude Franke.

Ook wordt onderzocht welke invloed het coronavirus heeft op het welzijn van de deelnemers. "Worden mensen somber of angstig? Heeft dit effect op hun eetgedrag en gezondheid?" Daarnaast moet dit onderzoek aantonen hoe het virus zich verspreidt in Noord-Nederland. Volgens Lifelines is die kennis belangrijk om bij toekomstige infectieziekten te kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren.

Het corona-onderzoek van Lifelines is een samenwerking met het UMCG, de Rijksuniversiteit Groningen en de Aletta Jacobs School of Public Health.