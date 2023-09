Aanpak criminaliteit Hoogeveen niet in orde: 'Heeft geen prioriteit'

Vastgoed een pijnpunt

Vastgoed is een ander pijnpunt dat wordt aangehaald. Hoogeveen is volgens het rapport een aantrekkelijke plek om arbeidsmigranten te huisvesten. Er zijn weinig regels en panden zijn goedkoop. Het kan voorkomen dat huisjesmelkers niks aan onderhoud doen, maar wel de huur verhogen, waardoor mensen uitgebuit zouden kunnen worden. Volgens de onderzoekers heeft de gemeente daar niet voldoende zicht op.

"Veel gezinnen kampen met armoede en uitzichtloosheid. Dat is een voedingsbodem voor drugsgebruik als uitvlucht. En criminaliteit als inkomstenbron". In het rapport staan vastgoedpraktijken beschreven als witwasgevoelig. "Onder meer omdat contante deelbetalingen snel onopgemerkt blijven."

De Rekenkamer stelt dat recreatieparken en bedrijventerreinen een bron kunnen zijn voor verschillende illegale praktijken. "Er is nauwelijks een aanpak op bedrijventerreinen en de blik op recreatieparken is eenzijdig."

Bedrijfspanden zijn volgens de bevindingen uit het rapport geschikt om, verscholen achter legale bedrijfsactiviteiten, hennepkwekerijen in te richten. "De oude gedeeltes van bedrijventerrein De Wieken met verscholen bedrijven of bedrijfsingangen lijken zich hiervoor te lenen." Op bedrijventerrein Buitenvaart is dat minder het geval.

Regio biedt kansen voor criminelen

De Rekenkamer zegt dat Hoogeveen een gunstig verbindingspunt is met de Randstad, Gelderland, Overijssel en Noord-Nederland. Ook ligt het op korte afstand van Duitsland. Volgens de onderzoekers maken criminelen gebruik van het gunstige verbindingspunt.

De gemeenten De Wolden en Hoogeveen hebben samen 11,33 fte aan boa's. Volgens de Rekenkamer is dat pover ten opzichte van het grote werkgebied. "Boa's komen zelden op bedrijventerreinen en hebben geen goed zicht op de gang van zaken in het buitengebied. Er is nauwelijks ruimte voor horecacontroles en specialisatie." Ook wordt geschreven dat het aantal ambtenaren openbare orde en veiligheid voor beide gemeenten samen te weinig is. Dat ligt nu rond de drie fulltimers.

Oplossingen

De aanpak tegen georganiseerde criminaliteit leunt nu nog te veel op de politie, stelt het rapport. "Terwijl recherchecapaciteit schaars is in Zuidwest-Drenthe." De gemeente zelf heeft niet voldoende zicht op criminele activiteiten. "De gemeente heeft geen goede informatiepositie." Daarvoor is de ambtelijke capaciteit te klein en is er dus geen juist beleid, vindt de Rekenkamer.

Een aanbeveling die de Rekenkamer doet is om meer boa's en ambtenaren voor openbare veiligheid in te zetten. Daarnaast wordt gepleit voor een gerichte aanpak om georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. Eerder werd een pand waar drugs werd geproduceerd op basis van een melding van de politie gesloten door de gemeente. "De aanpak is sterk incident-gedreven."

De Rekenkamer raadt aan om zelf meer informatie over illegale praktijken in te winnen, zodat de gemeente (voortijdig) kan handelen. Dat zou eventueel kunnen met meer personeel. Bijvoorbeeld door controles uit te voeren rondom verdachte situaties op recreatieparken of op bedrijventerreinen. Investeer in het inwinnen van informatie is de boodschap.

Structurele actie is nodig, denken de onderzoekers. Op dit moment is er nog geen meldpunt in Hoogeveen om als bewoner ondermijning te melden. Met een meldpunt zouden tips en signalen over misstanden binnen kunnen komen. De leden van de Rekenkamer denken dat het verstandig is om ook een meldpunt te maken voor ambtenaren die bij de gemeente werken.

Een andere aanbeveling is om het bibob-beleid verder te ontwikkelen. Dat is wetgeving die gemeenten de kans geeft om aanvragen voor vergunningen, subsidies en vastgoedtransacties te weigeren. Op die manier krijgen criminelen minder kans om toe te slaan.

Ook moet er meer aandacht komen om drugsgebruik en handel tegen te gaan. Het verhuren van woningen en kamers moet gereguleerd en gehandhaafd worden. Op die manier zou de gemeente meer invloed kunnen krijgen op bedrijventerreinen.

Reactie gemeente Hoogeveen

Het college geeft in een reactie op het onderzoek aan dat het lastig is om een precies beeld te krijgen van georganiseerde criminaliteit. Dat is volgens hen in geen andere gemeente goed gelukt. Het onderzoek van de Rekenkamer vindt het college daarom interessant puur op basis van theorie. "Maar de gemeente wil handelen op basis van praktijkvoorbeelden."

Het gemeentebestuur zegt dat strafrechtelijke vervolging niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. "Hoogeveen heeft slechts een signalerende functie." Bepaalde punten uit het onderzoek wil het college daarom best beter uitwerken, maar het gemeentebestuur denkt dat er meer partijen zijn die verantwoordelijkheid dragen.

Later deze maand wordt het rapport nog behandeld door de gemeenteraad. Het college geeft als advies mee aan de raad om geen overhaaste conclusies te trekken. Volgens het gemeentebestuur is er meer onderzoek nodig. Hoogeveen staat er voor open om uit te zoeken of het bibob-beleid verruimd kan worden. Het plan is om meer overlegmomenten in te plannen om tot een betere aanpak te komen.

Gemeente neemt verantwoordelijkheid niet

De reactie van het college op het onderzoek baart de onderzoekers daarom ook zorgen. Volgens de Rekenkamer is er de afgelopen jaren weinig aandacht geweest voor het thema ondermijning. Sinds kort staat het op de agenda, maar nog steeds mondjesmaat vinden de onderzoekers van de Rekenkamer.

"Het college adviseert u als raad geen overhaaste conclusies te trekken. En dat terwijl een onderzoek naar de Hoogeveense praktijk aangeeft dat Hoogeveen wat betreft ondermijnende criminaliteit 'hoog' scoort", schrijft Arie Teeuw, voorzitter van de Rekenkamer. Volgens hem is er juist haast om dingen te veranderen. De afdeling Openbare Orde en Veiligheid en de boa-organisatie is niet in staat om de problemen op dit moment aan te pakken, stelt hij.

"Tegenover de hoge risico's staat een nog onderontwikkelde visie op de bestrijding van ondermijning. Er ligt een enorme opdracht en die wordt onvoldoende onderkend in de bestuurlijke reactie. Het betrof allerminst een theoretische exercitie, maar een grondig onderzoek door zeer ervaren professionele onderzoekers, mede gebaseerd op onderzoek op straatniveau."

Volgens Teeuw lukt het geen enkele gemeente het veelkoppige monster van ondermijning volledig onder controle te krijgen. "Die illusie hebben wij ook niet willen wekken. Maar zonder visie, beleid en optreden is één ding duidelijk: ondermijning zal groeien en onschuldige inwoners worden daar het slachtoffer van."

Hij schrijft dat de gemeente haar verantwoordelijkheid niet neemt. "Sterker nog, ze kent en ziet hem zelfs niet! De reactie van het college lijkt de bevindingen van ons onderzoek te bagatelliseren." In het Groningse Ommeland is een soortgelijk onderzoek gedaan. Daar werden de resultaten uiterst serieus genomen stelt hij, waar dat in Hoogeveen niet zo lijkt te zijn.