Elim krijgt gewenst 'nieuw' dorpshuis

De gemeente Hoogeveen heeft verenigingsgebouw De Open Deur in Elim gekocht, het gebouw gaat dienst doen als dorpshuis. Het huidige dorpshuis 't Vonder gaat in de verkoop.

De Open Deur was eigendom van de Hervormde Gemeente in het dorp en deed al dienst als dorpshuis, naast 't Vonder. Die laatste staat officieel te boek als dorpshuis en is eigendom van de gemeente Hoogeveen.

Kosten

Hoogeveen betaalt 320.000 euro voor het gebouw, daar komt nog zo'n 8.000 euro bij voor inventaris en overige kosten.

De gemeente hoopt een deel van de investering terug te verdienen door verkoop van 't Vonder. Wat er in of op de plek van het overbodige dorpshuis gaat komen is nog niet bekend.

Nieuwe stichting

Plaatselijk Belang Elim had bij de gemeente de vraag neergelegd om van De Open Deur hét dorpshuis te maken. Onder andere vanwege de grotere zalen die gebruikt kunnen worden voor toneelvoorstellingen en uitvaarten.

De gemeente liet onderzoek doen en ging in gesprek en concludeert nu dat De Open Deur inderdaad de beste optie is voor de toekomst van een dorpshuis in Elim.

"Er is een nieuwe Stichting Dorpshuis Elim opgericht. Het bestuur zal onder meer bestaan uit Plaatselijk Belang Elim en oud-bestuursleden van 't Vonder", meldt het gemeentebestuur. "De Stichting is verantwoordelijk voor een kostendekkende exploitatie van het Dorpshuis Elim." Net als voor andere dorpshuizen is er een jaarlijkse bijdrage van de gemeente beschikbaar.

Verbouw

Het nieuwe dorpshuis wacht nog wel een verbouwing. Vanuit een provinciaal potje komt daar bijna 90.000 euro voor vrij, overige kosten komen voor rekening van de stichting.

"Een uitdaging", zegt Jan Benjamins die voorzitter is van Plaatselijk Belang Elim. Hij verwacht dat er enkele tonnen nodig zijn voor aanpak van de centrale locatie. "De wens is uitgekomen, maar nu moeten we geld bij elkaar krijgen voor de verbouwing. We gaan het helemaal renoveren en verbouwen. Het is een 'authentiek' gebouw."