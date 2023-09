Jongeren gooien eieren vanaf viaduct in Emmen en vluchten voor politie: 'Totale waanzin'

Een groep jongeren heeft vannacht eieren gegooid van een viaduct over Rondweg in Emmen. Toen de politie de groep benaderde, vluchtten de jongeren. Taxichauffeur Flora van der Markt kreeg onder andere de eieren op haar auto. "Waar zit je verstand?"

Knal

Een paar seconden later een knal op haar voorruit. "Toen zag ik dat er wat op mijn auto gegooid was. Ik kon er gelukkig precies langs kijken en had gelukkig de helderheid van geest om de ruitenwissers niet te gebruiken. Anders zat de hele ruit eronder en kon ik helemaal niks meer zien."

Vluchten op scooters

Rond drie uur afgelopen nacht kreeg de politie vier meldingen van jongeren die eieren vanaf een viaduct in Emmen gooiden. De politie is even later met een auto naar het viaduct gegaan, waarna de jongeren vluchtten op twee scooters.