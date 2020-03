'Laat de kinderopvang zo snel mogelijk weer open gaan'

De kinderopvang moet zo snel mogelijk weer open voor alle kinderen, betoogt een van de grotere aanbieders uit de sector. "De angst regeert nu", vindt bestuurder Ben Schnieders van Kids First COP groep, die 145 kinderopvanglocaties runt in Drenthe, Groningen en Friesland.

Schnieders ziet hoe steeds meer gezinnen 'op de proef worden gesteld en hier en daar kopje onder gaan', nu ze de zorg voor hun kinderen met thuiswerken moeten combineren. Momenteel zijn de kinderopvanglocaties alleen open voor kinderen van ouders die een cruciaal beroep uitoefenen, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Daarnaast vangen ze op verzoek van gemeenten een groeiend aantal kinderen op die uit een kwetsbare thuissituatie komen en beter af zijn op de opvang.

"Maar we krijgen ook steeds meer vragen van andere ouders", zegt Schnieders. Aanvragen komen bijvoorbeeld van zelfstandigen of ouders van kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

'Lichamelijk contact beter te managen op opvang'

De organisatie wijst erop dat kinderen volgens het RIVM geen grote rol spelen in de verspreiding van het virus en ook niet tot de risicogroepen horen. "Ze gaan nu ook naar buiten. In sommige 'aandachtswijken' zwerven ze rond op straat", zegt Schnieders. "Op de opvang is het vermijden van lichamelijke contacten beter te managen", denkt hij.

Brancheorganisatie Kinderopvang 'wacht de besluitvorming af', laat een woordvoerder weten. "Wij volgen samen met andere organisaties in de kinderopvang de kabinetsbesluiten en aanwijzingen van het RIVM."

Kids First COP groep heeft in Drenthe vooral locaties in Assen. Ook zijn er opvangplekken in Eelde, Yde, Tynaarlo, Vries, Bovensmilde, Schoonoord en Coevorden.

10 procent

Volgens de brancheorganisatie vangen de kinderdagverblijven, gastouders en buitenschoolse opvang momenteel ongeveer 10 procent van het normale aantal kinderen op. "Dat gebeurt met veel improvisatie en inzet van alle betrokkenen om het systeem van kinderopvang overeind te houden", aldus de zegsman.

Wat bestuurder Schnieders betreft zou het een goed idee zijn om in elk geval na Pasen de deuren van de opvang weer helemaal te openen voor kinderen die geen klachten hebben. Hij vindt dat de kinderopvang niet over één kam geschoren moet worden met scholen, onder meer omdat kinderopvang veel kleinschaliger is.