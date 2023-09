Jarenlang onderzoek loont: nieuwe feiten rond het onderduikhol Valtherbos

De opgejaagden is het verhaal van 16 Emmer Joden die de oorlog overleefden door zich te verstoppen in het bos bij Valthe. In een zevendelige podcast van Lydia Tuijnman vertelt Johan Withaar over dit dramatische deel van de Drentse geschiedenis.

Johan Withaar, historisch onderzoeker uit Emmen, schreef een dik boek vol, over een tamelijk dun boekje. Dat boekje, geschreven door Ab van Dien, heet De opgejaagden. Het verscheen kort na de oorlog. Hierin doet Van Dien verslag van de gebeurtenissen in het Valtherbos vanaf december 1942 tot het einde van de oorlog. Van Dien was, samen met vijftien andere Joden, ondergedoken in het Valtherbos. Allen overleefden, dankzij de hulp van verzetsmensen uit de omgeving. In Withaars' boek is dit werk van van Dien integraal opgenomen.