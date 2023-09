Assen krijgt 160 flexwoningen op Groene Dijk

De gemeente Assen gaat samen met woningcorporatie Actium 160 flexwoningen bouwen. Dat gebeurt op de woon-werkkavels aan de Groene Dijk aan de westkant van Assen.

De plannen gaan over het terrein bij de Hockey Vereniging Assen en de brandweerkazerne. De flexwoningen, waarvan een deel in de verhuur gaat, komen er voor de duur van 20 jaar.

Lange wachttijden

Net zoals in de rest van Drenthe lopen in Assen de wachttijden voor een huurwoning op. Iemand die zich nu inschrijft, staat 6 jaar op de lijst bij woningcorporatie Actium. En die wachttijden wil de corporatie graag verkorten, vertelt directeur-bestuurder Rein Swart. "Het flexwonen is vooral bedoeld om de druk weg te nemen en de wachtlijsten korter te maken."

De sociale huurwoningen zijn dan ook bedoeld voor mensen die op dit moment moeite hebben met het vinden van een huis, zoals jongeren en starters. Ook spoedgevallen en statushouders kunnen een plekje krijgen in de flexwoning. "We vinden het belangrijk dat er een mix van doelgroepen komt te wonen, zodat er misschien ook wel een maatschappelijke functie ontstaat. Zoals jongeren die statushouders helpen met Nederlands, daarom komt er ook een gemeenschappelijk ruimte. Maar hoe we er invulling aan geven, dat weten we nog niet precies", vervolgt Swart.

Kleine woningen

Er worden geen kasten van huizen, maar kleinere type woningen neergezet. Bijvoorbeeld studio's, tweekamerappartementen en huizen met maximaal twee slaapkamers. "Een mix van verschillende woningtypes dus, met huurprijzen tussen de 500 en 600 euro", legt Swart uit.

Ook wethouder van de gemeente Assen, Cor Staal, is blij dat de gemeente kan bijdragen aan deze tijdelijke woningen. "In Assen is een woningtekort. Er lopen nog een aantal projecten, zoals de Havenkade en in de binnenstad. Maar dat duurt nog wel even voordat dat klaar is. Met deze flexwoningen kunnen we snel voor de nodige woonruimtes zorgen."

Omstandigheden

De gemeente en Actium hebben voor de Groene Dijk gekozen, omdat er al aansluitingen zijn voor elektriciteit, water en riolering. Daarnaast is het dicht bij voorzieningen zoals winkels, scholen, openbaar vervoer en zorg. "Ondanks dat het tijdelijk is, moet er wel een fijne leefomgeving zijn voor de toekomstige bewoners, zodat er een echte woonbuurt ontstaat", vertelt de wethouder.

Omdat alle voorzieningen er al liggen, kan er snel gebouwd gaan worden. onderstreept wethouder Staal. "Als alles mee zit zijn aan het eind van dit jaar de besluiten genomen door de gemeenteraad en Actium. Dan zouden we medio volgend jaar de woningen kunnen gaan bouwen."

In de fabriek

Dat bouwen gebeurt overigens niet aan de Groene Dijk, maar voornamelijk in de fabriek. De huizen en appartementen worden daar al grotendeels in elkaar gezet, zodat ze op locatie geplaatst kunnen worden. "Dit scheelt niet alleen in de stikstofuitstoot, maar het gaat zo ook sneller op locatie", zegt Staal.

Actium-directeur Swart hoopt ook dat als de woningen na twintig jaar weggaan, ze verplaatst worden naar andere plekken waar flexwoningen nodig zijn. "Daarom bouwen we ze van goede kwaliteit en ben je duurzaam bezig met het hergebruiken van de woning."