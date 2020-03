Bijzonder lijnenspel op grasveld in Emmen. Wat is het?

Op een grasveld in de wijk Emmerhout in Emmen is een bijzonder lijnenspel te zien. In het rechthoekige stuk gras zijn verschillende stroken gemaaid met in het midden een cirkel. Wat moet het voorstellen?

Werkzaamheden van een stel aliens kan worden uitgesloten. Navraag bij de gemeente Emmen leert dat het ook niet om een landingsplaats voor bijvoorbeeld een helikopter gaat. Nee, er is een natuurliefhebber aan de gang geweest.

Looplijnen

Het is het werk van buurtbewoner Wob Veenhoven. Hij beheert het stuk grond, dat eigendom is van de gemeente. Via het project Burgerbegroting kreeg Veenhoven een paar duizend euro om onder meer een zit- en een bosmaaier te kopen. Daarmee onderhoudt hij meerdere stukken grond in zijn wijk, waaronder ook dit stuk gras.

"Ik ben een echte natuurliefhebber. Dit maakt deel uit van een natuurproject", aldus Wob Veenhoven. "Vroeger sportten de kinderen van de omliggende scholen hier, maar die scholen zijn er niet meer. Ik heb nu looplijnen in het gras aangebracht." Het gaat om het grasveld dat tussen de Laan van de Eekharst en de Laan van de Marel in ligt.

Negen vakken en een cirkel

Met de paden, die afgelopen weekend zijn gemaaid, heeft Veenhoven negen verschillende vakken gecreëerd. "We laten nu eerst de natuur z'n gang gaan. Er ontstaat vanzelf wat. Op een gegeven moment ga ik dan kijken: misschien moet ik een vak omspitten, of plaggen, of juist verticuteren, dat is afwachten."

In het midden is een cirkel gemaaid. "Daar plant ik misschien later een mooie lindeboom, waar bijen en insecten op afkomen. Maar dat weet ik nog niet zeker. Dat is ook afhankelijk van wat er omheen gaat groeien."

Volgens Veenhoven zijn de reacties uit de buurt positief. "Veel mensen laten hier ook hun hond uit." De Emmenaar laat weten dat dat ook in de toekomst geen probleem is.

Vrijwilligers

Veenhoven hoopt wel dat er meer vrijwilligers zijn die hem bij kunnen staan. "Het zou mooi zijn als er meer mensen zijn die dit willen doen. Of die er nog meer verstand van hebben. Wanneer je iets moet plaggen, of omspitten. Of als ik uitval, dat er dan iemand anders is die kan maaien."