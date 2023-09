Haar opa plantte in 1923 deze boom in Hollandscheveld, 100 jaar later misschien de 'Boom van het Jaar'

"Omdat er een boel emotie aan zit. Niet alleen van mij, omdat het de boom van mijn opa is, maar ook hoe goed het ging met de actie. Er zijn meer dan 7000 handtekeningen gezet om deze boom te behouden, of verplaatsen. En dat gaat dus nu gebeuren waarschijnlijk, verplaatsen. Zo veel steun hadden we niet verwacht. Dat vind ik gewoon heel mooi."

Aan het woord is Alie de Vries-Kroezen. Ze heeft het over een boom in Hollandscheveld. Dé boom in Hollandscheveld. Waar al zo veel over is geschreven, gezegd en gedaan. Die boom is nu genomineerd voor de titel: Boom van het Jaar.