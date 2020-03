René Karst ontslagen uit het ziekenhuis

Zanger René Karst uit Hoogeveen is weer thuis. Vorige week plaatste hij op social media een filmpje vanuit het ziekenhuis, waarin hij liet weten dat hij besmet was geraakt met het coronavirus. Karst: "Ik ben zwak, maar wel weer zover hersteld dat ik de laatste tien dagen in huis kan uitzitten."

Karst ontdekte dat hij het coronavirus had, omdat hij een paar weken terug 'al vrij snel aan het hoesten' was. "Ik heb me toen eerst opgesloten in huis en een dag of zeven, acht, negen in mijn slaapkamer gezeten", vertelt Karst. Op een gegeven moment was het voor hem niet meer vol te houden en ging hij naar de spoedeisende hulp. "Daar hebben ze me direct opgenomen", vertelt Karst.

'Enorm compliment'

Karst lag in het ziekenhuis met koorts en ook moest hij een paar dagen aan de hartbewaking. "Je komt in een keer in zo'n stroomversnelling van allerlei dingen. En ik ben zo'n held - dus niet - met naalden, maar in dit geval had ik niet eens meer de puf om te zeggen dat ik helemaal geen zin had in een prik. Ik dacht 'prik maar, doe alles maar wat je nodig denkt te hebben'. Dus er is best wel een jasje uitgegaan bij meneer Karst."

Karst vindt de zorg in dit geval 'meer dan een enorme pluim waard', "want ze staan vier keer per dag aan je bed om bloed te prikken en om te meten hoeveel zuurstof je in je bloed hebt. Ik heb best wel eventjes respect gekregen voor de zorg", aldus Karst. Hij wil dan ook een 'enorm compliment' maken naar de zorg, want "mensen weten niet half wat er op de schouders rust van die mensen die daar allemaal aan het werk zijn".

'Compleet gesloopt'

Op Facebook schrijft Karst dat hij nog steeds van mening is dat mensen het virus onderschatten. Karst: "Dit is echt heel erg heftig. Ik zeg dit ook niet voor niks. Mensen hebben niet in de gaten wat dit met je doet. Je bent echt compleet gesloopt, je hebt geen weerstand en uithoudingsvermogen meer. En het kortademige dat blijft en het is gewoon even enorm oppassen. Je kunt ook niet anders trouwens, want ik kan nog geen halve minuut lopen en dan moet ik echt een half uur bijkomen."

Thuisblijven

Inmiddels is Karst dus weer thuis, maar hoe nu verder? "Voor zover ik überhaupt iets kan, blijf ik toch wel in huis. Ik probeer zoveel mogelijk in huis te doen. Ik heb een kantoortje ingericht op mijn slaapkamer boven en daarvandaan beantwoord ik de mails en de dingen waar ik mee bezig ben. En voor de rest om stipt negen uur vanavond naar bed. Muziek maken, daar heb ik even weinig puf voor op dit moment", aldus Karst.