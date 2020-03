Museum Collectie Brands heeft geld binnen en kan verbouwen

"Tussen al het coronanieuws door hebben we iets positiefs te melden", zegt voorzitter Hank Peters van Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht. Peters doelt op de subsidie van bijna een ton die het museum definitief toegewezen heeft gekregen om de bibliotheek te verbouwen.

Het wachten was nog op het grootste deel van die subsidie: 67.000 euro uit het Europese Leader-project. "Dat was heel spannend, maar is dus gelukt", zegt Peters. Daarnaast ontvangt Museum Collectie Brands 20.000 euro van het VSBfonds, 10.000 euro van het Prins Bernhard Cultuurfonds en 2.000 euro van de Gravin van Bylandt Stichting. Zelf draagt het museum 17.000 euro bij, waarmee het totaal benodigde budget van 116.000 euro bij elkaar gebracht is.

Drenthe-plein

Museum Collectie Brands gaat dus de bibliotheek veranderen. Een deel van de boeken verdwijnt en gaat in opslag. Daarvoor in de plaats komt een 'Drenthe-plein'. "Met van alles over de Drentse geschiedenis. We gaan onder meer op ooghoogte vitrines maken, waar we dingen in kunnen laten zien. Daarnaast komt er ruimte voor een wisseltentoonstelling."

Het museum wil proberen om de verandering dit jaar nog door te voeren, ook omdat het in 2021 tien jaar bestaat. Maar of dat ook gaat lukken is in verband met corona nog onzeker. "Om aan de voorwaarden van de subsidiegevers te voldoen, beginnen we in ieder geval op 1 april met een videovergadering. Hoe het daarna verder gaat, is afwachten."

Deuren voorlopig dicht

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus blijven de deuren van Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht in ieder geval tot 1 juni dicht. Begin april zou het museum in het centrum van Emmen een pop-up museum openen, maar dat is uitgesteld.

