Bever met drie poten heeft de winter overleefd

Samen met Jolanda Bansema monitort Tonnie Sterken de otters in het Drentsche Aa-gebied. Sterken is al ruim veertig jaar actief als vrijwilliger in de natuurbescherming. Hij was blij verrast toen de bever begin maart in beeld verscheen. De beelden van vorig jaar, die de gehandicapte bever toonden, kwamen van Sterken. Hij had sinds 9 januari de bever niet meer waargenomen. "De jonge bever leeft samen met zijn moeder en broertje of zusje. Hij beweegt zich keurig hinkend voort", zegt Sterken.

Zachte winter

'Bikkel de driepootbever', zoals Sterken hem noemt, heeft geluk gehad met de milde winter. Sterken: "Het was niet te koud, er lag geen ijs. Hij probeert dikke takken te slepen, maar dat is lastig. Bij het bouwen van een burcht slepen bevers modder en plantmateriaal bovenop de burcht. Hij probeer dat te doen, maar het valt tussen zijn poten vandaan. Het is een gehandicapt dier dat zich toch goed kan redden."

De muskusratklem is gevonden, het is niet bekend wie de eigenaar is van de klem. Er zijn wel veiligheidsmaatregelen genomen: de muskusratklemmen hebben een korfje eromheen, zodat bevers er niet meer in kunnen stappen.