Kindcentrum en Klabbe in Emmer-Compascuum zo goed als klaar: 'Boost voor dorp'

Emmer-Compascuum, of beter gezegd, het dorp van 20 miljoen. Momenteel wordt voor dat bedrag het centrumgebied flink opgekalefaterd. De winst is inmiddels al goed zichtbaar met de aanstaande oplevering van zowel het nieuwe kindcentrum als de sporthal. Beide wacht binnenkort een feestelijke opening. Daarna is het openbare gebied als sluitstuk aan de beurt.

In de personeelskamer van het kindcentrum staat nog een doos met feestelijk gekleurde gebakjes. Het is nog over van het openingsfeestje dat een dag eerder gevierd werd. "Een hectische dag", lacht Yvonne Gerdes, directeur van basisschool De Mende. "Met veel confetti."

Deze school huist samen met de school Het Compas in het gloednieuwe centrum. Beide zijn fusiescholen. De Mende komt voort uit openbare basisscholen De Runde en De Meent. Het Compas ontstond uit een fusie van de protestant-christelijke scholen De Braakhekke en De Triangel, waar later ook nog eens de rooms-katholieke De Hoeksteen in opging.

Geen 'ijzeren gordijn'

Haar collega-directeur Ad-Jan van Larsdonk (Het Compas) zit ontspannen tegenover haar. De twee zijn geen onbekenden voor elkaar, legt Yvonne uit. "Ongeveer 20 jaar geleden was Ad-Jan directeur van De Bascule in Nieuw-Amsterdam en ik de adjunct. Toen hebben we samen ook een fusie begeleid." In dat geval weten ze wat ze aan elkaar hebben.