PvdA-raadslid Saskia Manusama vertrekt uit gemeenteraad Hoogeveen

PvdA'er Saskia Manusama stopt als gemeenteraadslid in Hoogeveen. Vanwege een nieuwe baan die niet te combineren is met het raadlidmaatschap laat ze de politiek achter zich.

Haar laatste raadsvergadering is in oktober. Manusama's zetel wordt ingenomen door Jan de Goede. Manusama werd anderhalf jaar geleden gemeenteraadslid voor de PvdA. "De afgelopen anderhalf jaar heb ik me, als raadslid voor de PvdA, met veel liefde, plezier en vanuit een sociaal hart ingezet voor de inwoners van onze gemeente", zegt ze.