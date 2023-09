Plantenkwekerij Klazienaveen vreest biovergister en vecht vergunning aan

De gemeente Emmen weigert voorlopig twee betonnen kolossen aan de Gantel in Klazienaveen weg te laten halen. De vergistingsbakken zijn een doorn in het oog van de naburige plantenkwekerij, die naar de Raad van State is gestapt om haar gelijk te halen.

De bakken zijn het begin van wat een biovergistingsinstallatie en warmtekrachtcentrale moeten worden. Het betonnen fundament stond er al voordat het vergistingsbedrijf in bezit was van een vergunning. De gemeente weigerde echter op te treden omdat ze al bezig was het papierwerk in orde te maken. Inmiddels is de vergunning verleend.

Zaak bij hoogste bestuursrechter

De plantenkwekerij stapte naar de rechter die hen gelijk gaf, maar omdat het project is vergund, buigt de rechter zich nu over de inmiddels verleende vergunning. In afwachting daarvan loopt dus nog een procedure bij de Raad van State, in de hoop dat die beveelt de betonnen bakken te slopen.

Met de biovergister en de houtgestookte warmtekrachtinstallatie kan energie worden geleverd aan omliggende tuinbouw- en andere bedrijven. Die kunnen op hun beurt hun afval kwijt aan de vergistingsinstallatie.