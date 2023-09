Stikstofhalvering in 2030 niet meer heilig: 'Begrijpelijk, maar maak nu realistisch beleid'

Het nieuws dat de kabinetsplannen om de stikstofuitstoot in 2030 te halveren van de baan zijn, noemt LTO Noord-bestuurder Dirk Bruins een goede zaak. "Eigenlijk zag je het wel aankomen en begrijpelijk ook. Maar het is vooral belangrijk dat er duidelijkheid komt wat we aan het doen zijn."

Demissionair minister Christianne van der Wal voor Stikstof en Natuur zal haar wetsvoorstel waarin de halvering van de stikstofuitstoot in 2030 wordt genoemd, niet naar de Tweede Kamer sturen. Daarmee is dat jaartal van de baan, werd gisteren bekend. De huidige wet spreekt over 2035 als halvering van de uitstoot, maar in de huidige wet wordt ook benoemd dat er in 2025 al een reductie van veertig procent moet zijn, terwijl dit meetmoment in de wet van Van der Wal op 2028 zou liggen.

'Ontwikkel beleid'

Bruins: "Er worden nu doelen nagestreefd die niet realistisch zijn. Daar zal je eerst naar moeten kijken. We zeggen absoluut niet dat er niets moet gebeuren op stikstof of dat we het ontkennen." De LTO-bestuurder pleit ervoor dat er samen wordt geprobeerd de stikstofuitstoot te verlagen. "Onze oproep is ook dat boeren hiermee aan de slag kunnen. Boeren willen dat ook." Hij denkt bijvoorbeeld aan allerlei innovaties en niet alleen aan een stoppersregeling die er nu is. "Ga door met het ontwikkelen van beleid, maar dan vooral als het gaat over boeren die iets willen op gebied van innovatie, dat ze hun bedrijfsvoering kunnen aanpassen."

Sommige boeren investeren op dit moment al in maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens Bruins moet ervoor gezorgd worden dat die maatregelen ook al meetellen. "De reductie die ze bewerkstelligen, kunnen ze nu niet meetellen. Hoe kun je tussentijds evalueren als je zaken niet op orde hebt? Ga daar dan mee aan de slag. Koop boeren niet alleen uit."

'Realistische blik'