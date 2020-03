‘Hotel mama’ op het platteland populair verblijf onder jongvolwassenen

Harrolf Staal hoefde er niet lang over na te denken toen hij het nieuws over de corona-uitbraak hoorde. Hij pakte vrijwel direct zijn spullen uit zijn appartement in Rotterdam om terug te keren naar zijn familie in Klatering, Midden-Drenthe. "Ik heb geen zin om daar een week in isolatie te gaan zitten," vertelt Staal.

"Hier in Drenthe heb je ruimte genoeg om niet binnen die anderhalve meter te komen en heb ik vrienden waar ik op gepaste afstand nog eens mee kan afspreken. Ook de nuchterheid spreekt me aan, de gekte komt hier misschien iets minder hard binnen", aldus Staal.

Heimwee

Zijn compagnon met wie Staal een bedrijf runt, Martijn Bakker uit Beilen, woont sinds kort ook in Rotterdam. Hij heeft daar samen met zijn vriendin een mooi appartement in de stad. Door het werk van zijn vriendin zitten beiden vast aan de stad, maar deze dagen wordt er verlangd naar het Drentse platteland. "We hebben eigenlijk meerdere redenen: de verbinding vanuit Rotterdam naar Beilen is op dit moment slecht geregeld, je merkt dat ze je echt ontmoedigen om met het openbaar vervoer te gaan en onze naasten voelen nu echt op een forse afstand", vertelt Bakker.

"En we hebben in Rotterdam geen natuur in de buurt", vult zijn vriendin aan. "Het enige waar we hier naar buiten kunnen gaan is naar ons balkon. En verder als je hier gaat wandelen dan merk je dat iedereen uit de stad daar ook gaat wandelen. Iedereen vindt dezelfde stukken mooi en de andere gebieden, daar wil je ook gewoon liever niet wandelen."

Tijdelijke migratiestroom

Universitair docent aan de RUG, Koen Salemink ziet de verplaatsing naar het platteland ook in zijn eigen kring. Toch denkt hij dat deze tijdelijke verhuizing van jongvolwassenen wel vooral bij kinderen van relatief welgestelden afspeelt. Die hebben immers een ruime tuin tot hun beschikking. Hij heeft er, ondanks dat onderzoek naar deze specifieke situatie nog niet gedaan is, een theorie over:

"Wat we weten is dat mensen die verhuizen naar plattelandsgebieden dat doen vanwege de ruimtelijke kwaliteit, in de stad gaan daarentegen juist mensen wonen vanwege redenen met een culturele grondslag. Ik zie het tijdelijk verhuizen zelf als een verlengde openingstijd van 'hotel mama': het is makkelijk en een veilige optie. Daarnaast is het hebben van een tuin opeens heel belangrijk en een luxe geworden nu alles in de stad gesloten is."

'Het moet niet te veel op vakantie gaan lijken'

De ouders van Jovan Smilda wonen in een oude boerderij bij Vledder. Smilda woont zelf in een studentenhuis in Zwolle, de stad waar hij ook studeert. Hij kiest ervoor om niet naar het platteland te trekken. "Ik heb hier al mijn facetten om te kunnen werken. Plus als ik bij mijn ouders zou gaan wonen deze hele tijd, dan zou het misschien ook meer als vakantie gaan voelen omdat er daar voor je wordt gezorgd en het is in het bos. Het is dan moeilijker om terug te gaan naar de werksfeer."

Hij merkt dat veel klasgenoten zijn weggetrokken uit de stad. "Via de online platformen waar ik ook lessen volg, heb ik dagelijks contact met mijn klasgenoten en daar zie ik dat klasgenoten bijna allemaal wel bij hun ouders zitten op het moment."

Staal ziet het in zijn eigen netwerk ook gebeuren, maar wel alleen bij jongvolwassenen die zijn opgegroeid buiten de Randstad. "Ik merk dat van mijn vrienden in Rotterdam, als ze buiten de randstad zijn opgegroeid, ze nu ook bijna allemaal die kant weer op zijn gegaan."

Advies GGD

Het platteland is in deze tijd dus aantrekkelijk voor jongvolwassenen die daar vandaan komen vanwege de natuur, haar ruimte en de familie binnen handbereik. Maar waar aan de ene kant Drenthe door haar dunbevolkte gebieden social distancing makkelijker maakt, brengt het ook jongvolwassenen meer in contact met de risicodoelgroepen.

Heeft deze tijdelijke verhuizing nog gevolgen?

Volgens Salemink zal de trend op korte termijn waarschijnlijk niet gemerkt worden, hooguit aan de hoeveelheid boodschappen die gedaan moet worden. Maar op lange termijn kan de coronacrisis volgens hem wel gevolgen hebben voor het platteland:

"Wat heel bepalend gaat zijn is hoe de arbeidsmarkt eruit gaat zien. Als je kijkt hoe makkelijk het nu is om vanuit huis te werken en hoe de woningkrapte zich in de steden ontwikkelt, zou deze gebeurtenis een knikje kunnen vormen en een laatste zetje kunnen zijn waardoor jongere mensen bijvoorbeeld sneller voor woningen in het buitengebied gaan kiezen. Maar het blijft koffiedik kijken." Salemink verwacht over het onderwerp nog veel onderzoek met studenten te doen.