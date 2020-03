Bewoners verzorgingshuis ontmoeten naasten dankzij audioverbinding

Terwijl meneer Gruben door een zuster voor de microfoon wordt gezet, ziet hij aan de andere kant van het glas zijn dochter zitten. Beide hebben ook een luidsprekertje op tafel staan. De installatie zorgt ervoor dat dagelijks tientallen mensen met elkaar kunnen praten, weliswaar met glas ertussen, maar daar hebben de mensen vrede mee.

'Ik mis de knuffel'

"Toen ik niet meer binnen mocht komen, heb ik de eerste dag onder het balkon van mijn vader gestaan'', vertelt Janet van der Molen uit Ruinerwold. "Maar hij kan niet zo goed meer horen, dus dat was geen succes. Sinds vorige week kunnen we ons inschrijven voor deze audioverbinding. Fijn dat we mekaar toch nog kunnen spreken, het is alleen wel jammer dat je niet even een knuffel kan geven. Ik kom ongeveer twee keer per week bij m'n vader langs om even een kwartiertje bij te praten."

Via de verbinding vertelt meneer Gruben wat hij zoal doet. "Er was hier een leuk concert met Hollandse liedjes en we kunnen gebruikmaken van de beweegtuin", vertelt hij. Ook vader ziet de verbinding als mooi alternatief. "Het is even niet anders."

'Moet nog op gang komen'

Het idee om in Meppel een dergelijk systeem neer te zetten, kwam volgens John Duivensteijn, medewerker bij de Noorderborg, uit Twente. "We hoorden dat ze daar ook zo'n verbinding hadden geplaatst. In Meppel hebben we dus voor de komende periode ook zo'n apparaat gehuurd. Het moet nog een beetje op gang komen, want we hebben recentelijk alle mantelzorgers een brief gestuurd dat deze mogelijkheid er is. Maar de reacties die we tot nu toe hebben zijn positief, mensen zijn er blij mee."