KNVB en clubs scharen zich achter kabinet, maar UEFA is leidend

Links en rechts gaan er geluiden op dat de maatregelen tot eind april óf begin mei zullen gelden. In dat geval is het een utopie dat het seizoen vóór 30 juni uitgespeeld kan worden.

De clubs in het betaald voetbal hebben inmiddels laten weten dat ze zich collectief zullen scharen achter het besluit van het kabinet. Dat beaamt Jan Zwiers, de directeur van FC Emmen. "We blijven gezamenlijk optreden. Ik vind dat ook gepast in deze tijd, waarin zoveel mensen en bedrijven zwaar zijn getroffen."

'Het past ons niet om in deze zware tijd steeds met toekomstplannen naar buiten te treden'

FC Emmen had nog wel wat ideeën voor bijvoorbeeld individuele spelers, maar heeft die ideeën uitgesteld tot na de persconferentie van dinsdag. Ook heeft de Drentse club nog steeds geen maatregelen genomen ten aanzien van al haar personeelsleden (van technische staf tot spelers en de mensen op het kantoor). "Het is ook maar de vraag of we daarvoor in aanmerking komen", aldus Zwiers, die laat weten dat er in stilte wel keihard wordt gewerkt aan de toekomst. "Maar in de huidige zware tijden past het ons niet om daar steeds mee naar buiten te treden."

Seizoen niet zomaar ten einde

Dat het seizoen niet voor 30 juni uitgespeeld kan worden wil niet zeggen dat het huidige seizoen (al lijkt dat voor het amateurvoetbal wel het geval) dan ook meteen ten einde is. Daarvoor is de KNVB te afhankelijk van de UEFA. En die organisatie (de Europese voetbalbond) heeft morgen een videoconference met alle 55 aangesloten bonden.

Tijdens die meeting worden de plannen van twee werkgroepen gepresenteerd die de afgelopen twee weken onderzoek deden naar het uitspelen van de competities na 30 juni. Onderzocht is of dit juridisch mogelijk is in verband met het aflopen van veel spelers-, trainers- en andere werknemerscontracten op 30 juni (zo ook bij FC Emmen).

Volgens De Telegraaf lijkt de UEFA leidend te zijn voor de KNVB (en dus de clubs), mede omdat in Zeist de vrees bestaat voor uitsluiting van Europees voetbal komend seizoen. Bij het volgen van een eigen lijn zijn de Nederlandse clubs wellicht niet welkom in de Europese bekertoernooien omdat de eredivisie niet is uitgespeeld. Dit zou een behoorlijke financiële aderlating zijn voor het Nederlands voetbal.

Zonder publiek

Jan Zwiers laat het allemaal op zich af komen. "Ik verwacht niet dat we het seizoen met publiek zullen uitspelen, maar zelfs zonder publiek is het allerminst zeker. Vanavond en zeker morgen zal er meer duidelijk zijn."