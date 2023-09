Cliënten van De Vermeer Assen opgelucht: WerkPro neemt dagbesteding over

Opgeluchte cliënten vandaag bij De Vermeer in Assen. Want sinds 1 september is de dagbesteding in handen van WerkPro en vandaag werd dat gevierd. Want na tijden van onzekerheid voor de 120 cliënten, is er nu zekerheid.

De Vermeer was onderdeel van Daat-Drenthe dat onlangs stopte. Het bedrijf, dat onderdeel was van GGZ Drenthe, draagt een deel van de activiteiten en deelnemers van twee leerwerkbedrijven in Assen en Hoogeveen over aan de stichting WerkPro. Eén daarvan is dus De Vermeer, in Hoogeveen gaat het om cliënten die werken bij Het Goed.

De andere locaties worden niet overgenomen en zijn allemaal gesloten. Het gaat dan om de Bicicletteria in Assen en De Korf in Beilen. De Brug in Emmen gaat dicht op 1 juni. Bij de Calendula in Assen gaat Daat-Drenthe in een andere, kleinere vorm verder. Daarbij ligt de focus op herstelgerichte activiteiten.

Een brief aan de koningin

De cliënten waren vanochtend blij, vertelt een van hen Tineke Spanjaard. "Het is geweldig. We hebben hier een jaar voor gevochten met elkaar en dit is onze beloning. Dat we hier mogen blijven met elkaar. Die gevoelens daarbij zijn niet uit te drukken." Spanjaard heeft er echt alles aan gedaan om De Vermeer in stand te houden. "Ik heb zelf een brief aan de koningin gestuurd en antwoord gekregen, dat was heel leuk. Maar we zijn ook op bezoek geweest bij de wethouder en bij de gemeenteraad."