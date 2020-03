Stelling: De sportclub mag mijn contributie houden in deze zware tijd

Geen sport, dus geen contributie of help jij jouw club in deze zware tijd? (Rechten: RTV Drenthe/René Posthuma)

De verwachting is dat de deuren van de kantines de komende weken gesloten zullen blijven, maar daarover wordt vanavond meer duidelijk als het kabinet met (mogelijk) nieuwe maatregelen komt of met een verlenging van de huidige maatregelen.

Kosten lopen door, maar wat doen sponsors en leden?

Maar de clubs hebben meer problemen. De kosten lopen gewoon door (te denken valt aan veld-of zaalhuur én het salaris voor trainers en medische staf). Tel daarbij op dat er grote onzekerheid is of sponsors hun contract wel verlengen en is het maar de vraag of alle leden hun contributie (zonder te sporten) blijven betalen tot en met juni of een gedeelte daarvan terug willen.

Stelling: Ik steun mijn club in deze coronacrisis en ik hoef mijn contributie niet terug

Hoe kunnen de voetbalclubs gesteund worden. Het SWS vindt van wel, maar wat vindt sportend Drenthe als ze kijken naar hun eigen situatie? Blijft u contributie betalen (ook voor de kinderen die niet sporten) of wilt u een deel van de contributie terug en per direct stoppen met betalen. Vul hieronder de poll in...