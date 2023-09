Hunze slingert op steeds meer plekken en dat is goed voor de natuur

Otters en bevers

"Je ziet het aan alles: het ziet er heel anders uit dan verderop", wijst Ten Brink aan, terwijl hij op de oude stuw staat. Afgestorven waterplanten steken gedeeltelijk boven het oppervlak uit. Aan de oevers groeit enkel riet en insecten vliegen er nauwelijks. Alleen twee waterhoenen wagen zich aan een duik.

Hoe anders is het in delen van de Hunze die weer meanderen. Vissen kunnen hun weg weer vinden, otters en bevers zijn in het water teruggekeerd. Maar dat slingeren heeft nog een andere belangrijke functie: niet te snel het water afvoeren.

Watervoorraad

Ten Brink: "We houden in het gebied nu veel meer water vast, zo'n 53 miljard liter. Doordat de Hunze langzamer stroomt, heeft het water veel meer tijd om door te sijpelen in de bodem." Dat maakt het gebied in zijn geheel veel natter en beter bestand tegen droge periodes.

De Hunze mondt uiteindelijk uit in de Waddenzee en de dijkgraaf droomt ervan dat de rivier uiteindelijk over de gehele lengte net zo meandert als vroeger. Er is nog wel veel werk aan de winkel. Vooral in de provincie Groningen, maar ook in Drenthe, liggen nog kilometers kaarsrechte Hunze.