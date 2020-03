Drie mannen opgepakt na wilde achtervolging bij Nieuw-Weerdinge

Volgens politiewoordvoerder Anthony Hogeveen was sprake van 'een verdachte situatie' en gaf de politie het busje daarom een paar keer een stopteken. Maar in plaats van te stoppen, gaf de bestuurder gas. Tijdens de achtervolging vielen er motoren en motoronderdelen uit het busje. Of de mannen die doelbewust naar buiten gooiden of dat ze er per ongeluk uit vielen, is nog niet duidelijk.

Uiteindelijk belandde het busje bij Nieuw-Weerdinge in een sloot en konden de drie worden aangehouden. Hogeveen: "Omdat het vermoeden bestond dat er meerdere mensen bij betrokken waren, is de politiehelikopter ingeschakeld om de omgeving af te zoeken, maar we hebben niemand gevonden."

Het opgepakte trio is naar het politiebureau gebracht en zit vast. Wat de verdachte situatie was waardoor zij de politie opvielen, is nog niet duidelijk.