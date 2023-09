Op reis met Vincent van Gogh in nieuwe expositie Drents Museum

Vanuit de trein loopt het publiek het 'Drentse landschap' in. In deze ruimte met lila, geel, groen en roodgekleurde muren hangen de werken van de Hollandse meester. "Deze kleuren beschrijft Van Gogh in zijn brieven naar zijn broer, Theo", vertelt Rens.

'Nog nooit eerder te zien geweest'

In die kleurrijke ruimtes zijn de komende maanden zestien werken te zien die Van Gogh doormaakte in Drenthe. En dat zijn creaties daar samen hangen, is volgens de museumdirecteur uniek. "Omdat het hier nog nooit eerder te zien is geweest. Vincent is weer terug waar hij begonnen is, toen hij in 1883 aan kwam. Dat die werken nu weer terug zijn op hun plek, is het meest uniek", vindt Harry Tupan.