Man uit Beilen onterecht beschuldigd van vastketenen aan vliegtuig op Schiphol

De fout van het OM komt naar boven in een groter onderzoek naar het handelen van het OM en de marechaussee tijdens de demonstratie op 5 november. Bij het protest werden honderden mensen aangehouden. De Koninklijke Marechaussee probeerde de identiteit van de demonstranten te achterhalen, maar daar werkten niet alle demonstranten aan mee. "Het merendeel van hen wilde zich niet identificeren of had maatregelen genomen om hun identificatie moeilijker te maken", laat het OM weten. De marechaussee keek achteraf in politiesystemen en op sociale media om de identiteit van de demonstranten te achterhalen. De dienst moet nu onderzoeken hoe dat zo mis kon gaan.