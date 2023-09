'Er valt hier veel weg, maar dat wil niet zeggen dat wij in ons mooie dorp ontevreden zijn'

'Minder supermarkten maakt niet minder tevreden'

Pot deed onder meer onderzoek naar de bereikbaarheid van supermarkten. Die zijn er minder in het landelijk gebied dan in de stad. "Maar meer voorzieningen leiden niet direct tot meer tevredenheid. Eén supermarkt in de buurt is al genoeg om te voorzien in je dagelijkse behoeften. Een tweede is handig voor de aanbiedingen. Maar zes of zeven supermarkten dichtbij, dat maakt geen verschil voor de tevredenheid."

Tegelijkertijd ziet de onderzoeker ook dat bewoners van landelijk gebied minder verwachtingen hebben van voorzieningen. "Mensen die daar gaan wonen, kiezen actief voor een mooie woning met een grote tuin. Tegelijkertijd verwachten zij niet dat je op elke straathoek een komkommer-avocado smoothie kunt kopen."

Auto van groot belang

Met voorzieningen iets verder van huis, is een auto erg belangrijk, zegt onderzoeker Pot. "Heb je die niet, dan val je buiten de boot. Dan heb je het over mensen die niet genoeg geld hebben voor een auto of er niet altijd gebruik van kunnen maken. Dat geldt ook voor kinderen. Ouders kunnen hen niet altijd overal naartoe brengen. Daarom liggen er wel uitdagingen in het landelijk gebied."

'Ik ga hier absoluut niet weg'

Joop Schipper uit Barger-Compascuum moet bijna dagelijks op zijn scootmobiel naar Zwartemeer, vier kilometer toeren, om geld te pinnen. Dat maakt hem niet ontevreden. Schipper: "Als alleen voorzieningen een reden is om hier te wonen, was ik allang weggeweest. Nee, dat is het niet. Het is de bevolking, eenheid, ruimte en rust. Ik ga hier absoluut niet weg. Ja, tussen zes planken, haha."