Lees en kijk hier terug: GGD-arts beantwoordt vragen over coronavirus

We zijn nou zo'n twee weken onderweg met de maatregelen rondom het coronavirus. Werkt dit?

'Het RIVM onderzoekt wat het effect is. Ik weet er niet meer van dan van wat zij communiceren, maar heb wel het idee dat de maatregelen effect hebben. Maar we moeten nog wel even volhouden.'

Wat hebben we precies aan cijfers, zoals het aantal coronabesmettingen of -doden?

'Het geeft een bepaalde trend aan. Voor ons is het belangrijk hoeveel mensen opgenomen worden in ziekenhuis en op de IC. Die cijfers geven aan hoe het met het beleid gaat. Hoeveel mensen er daadwerkelijk besmet zijn, weten we niet, maar daar doet het RIVM onderzoek naar door middel van bloedonderzoek. Mensen worden daarvoor uitgenodigd. Er zijn namelijk ook mensen die geen klachten hebben gehad, maar het virus wel bij zich droegen. Dat geeft inzicht in hoeveel mensen het al hebben doorgemaakt. Ik ben nieuwsgierig naar die uitkomsten.'

Bij mij op het werk komen nog altijd mensen, bij wie thuis één gezinslid ziek is. Mag dat?

'De afspraak is dat als iemand ziek is, diegene thuis blijft en de gezinsleden óók. Maar het hangt ook van het werk af. Als je zelf geen klachten hebt en een vitaal beroep uitoefent, dan kun je wel aan het werk. Mocht je het coronavirus bijvoorbeeld hebben gehad en al 24 uur geen enkele gezondheidsklacht meer hebben gehad, dan kun je weer aan het werk.'

Kun je het virus krijgen door wondjes aan je handen, zoals eczeem of een vingersnee?

'Nee, dat gebeurt niet. Het virus besmet je via de slijmvliezen, zoals neus, keel en zelfs ogen.'

Wanneer word je nou wel of niet getest op het virus?

'Er worden nog steeds mensen getest, maar alleen als dat invloed op beleid of behandelingen heeft. Als iemand klachten krijgt, hebben we één beleid: blijf thuis, net als alle andere gezinsleden waarmee je woont. Dan word je ook niet getest. Maar als je naar ziekenhuis moet testen we wel, omdat dit allerlei consequenties voor bepaalde maatregelen heeft. We testen niet meer om gewoon te weten of je het virus bij je draagt.'

Wat voor klachten krijg je als je het coronavirus hebt?

'Voor het overgrote deel herstellen mensen gewoon. Kranten staan vol over ziekenhuizen en de problematiek die daar is, maar dat is slechts klein deel van het totaal. De meeste mensen herstellen en krijgen geen of hele lichte klachten. Maar je hebt ook mensen die een paar weken gevloerd worden door het virus en toch herstellen. Als je man bent of overgewicht hebt, is dat inderdaad een extra risicofactor. Vrouwen hebben waarschijnlijk een beter afweersysteem. Er zijn meer virussen die door vrouwen beter worden weerstaan dan door mannen.'

Als je bijna nooit griep hebt, ben je dan ook beter bestand tegen het coronavirus?

'Dit virus is voor iedereen nieuw, dus dat is moeilijk te zeggen. Iedereen begint daardoor op nul. Je kunt dus niet zeggen: ik heb nauwelijks griep, dus krijg ik hier ook geen last van. Je kunt zelfs corona krijgen terwijl je een normaal griepje hebt. Dat staat los van elkaar.'

Hoe lang moeten we er rekening mee houden dat het virus hier blijft rondhangen?

'Er komt een eind aan, maar ik zou dan in maanden denken en niet in weken. Het coronavirus is er en het gaat ook niet meer weg. De enige manier om er nu mee om te gaan is om het te doseren bij het aantal mensen. Er moeten niet te veel mensen last van hebben, want dan komen de ziekenhuizen in de problemen. Dat betekent dat we er geleidelijk aan doorheen moeten. Met name rond de IC-capaciteit is het momenteel heel spannend.'

Mijn partner werkt op de Intensive Care: moet ik nu ook rekening houden met een grotere besmettingskans?

'Zorgmedewerkers worden goed beschermd, dus het risico is niet hoger dan anders. De risico's zitten vooral bij kwetsbare mensen, mensen die ook uitgenodigd worden voor de griepvaccinatie. Dat zijn mensen met hart- of longaandoeningen of mensen op leeftijd.'

Hoe groot is de kans op besmetting als je je niet aan de anderhalve meter afstand houdt?

'Als je iemand in een anderhalve seconde toevallig passeert, is de besmettingskans klein. Het gaat ook om de duur van hoe lang je in elkaars comfortzone bent, want het is een besmetting via druppeltjes. Dat gaat over de afstand tot elkaar, maar ook hoe lang je al met iemand in contact staat. Daar moet je praktisch mee omgaan.'

Iemand vroeg mij om een foto te maken met diens telefoon. Is dat wel verstandig?

'Voor dat soort dingen spreken we af dat je je houdt aan de hygiëneregels. Dus was je handen goed, zeker voordat je gaat eten of na een toiletbezoek. Te krampachtig zijn om dingen niet aan te raken is ook niet nodig. Zo'n virus zou kunnen overleven op een telefoon of bijvoorbeeld boodschappen in de supermarkt, maar de vraag is hoe groot de rol van die besmettingsmogelijkheid is. In de praktijk is die niet zo groot, dus daar maken we ons niet zo druk over.'

Helpt desinfectiespray eigenlijk wel?

'Je hebt een spray met zeventig procent alcohol nodig om het virus te desinfecteren. Het virus heeft een hekel aan een hoge dosis alcohol. En gewoon je handen wassen werkt net zo goed.'

Hoe kan het dat in Noord-Nederland zo weinig mensen besmet zijn ten opzichte van Brabant?

'Dat komt vanzelf. We zitten in een andere fase dan Brabant. Daar is het carnaval geweest, dat is een factor die meespeelt en ook de voorjaarsvakantie was daar een weekje later dan hier. Daardoor hebben mensen het virus waarschijnlijk van vakantie meegenomen vanuit Italië. Uiteindelijk krijgen wij hier ook onze portie.'

Moet iemand die in het ziekenhuis is getest op corona, maar geen corona bleek te hebben, alsnog thuis in quarantaine omdat je in het ziekenhuis geweest bent?

'In principe niet. Zo lang je geen klachten hebt, is dat niet nodig. Als je die wel krijgt, moet je alsnog thuis blijven.'

Is het gevaarlijk als mensen uit besmette gebieden naar Drenthe komen, waar de besmettingskans minder groot is?

'Het virus verspreiden we uiteindelijk zelf wel. Hier zit weinig risico in en hoeven we ons weinig zorgen over te maken.'

Kun je je bloed achteraf laten testen zodat je kunt zien of je het virus hebt gehad?

'Die testen zijn in ontwikkeling bij het RIVM. Uiteindelijk zullen die testen er komen en ook beschikbaar zijn.'

Donderdag 19 maart was Van Dijk ook al te gast in deze vraag- en antwoordrubriek en liet hij weten dat hij niet verwacht dat alle maatregelen rondom het virus al op 6 april zijn afgelopen. Benieuwd welke vragen hij toen nog meer beantwoordde? Lees het hier terug.

