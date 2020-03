Alfa-college schenkt 75 doktersjassen aan huisartsen

ROC het Alfa-college in Hoogeveen heeft 75 doktersjassen en beschermingsbrillen geschonken aan huisartsenpraktijk Het Klooster in die stad. Het gaat om jassen en brillen die onlangs gebruikt zijn bij een activiteit van de mbo-school.

Aanleiding voor de schenking was een bericht op social media over een tekort aan doktersjassen met lange mouw. Beleidsadviseur Ellen van Essen van het Alfa-college las het. "Ik dacht direct aan deze jassen en ik weet zeker dat ik namens al mijn collega's spreek dat we het niet meer dan logisch vinden om de materialen ter beschikking te stellen aan organisaties die dit nu zo hard nodig hebben."

Verdelen onder praktijken in de regio

Huisarts Bart Dahler van praktijk Het Klooster is heel blij met de jassen en de brillen: "Fantastisch dat het Alfa-college ons dit schenkt. We gaan alles reinigen en dan verdelen onder de huisartsenpraktijken in onze regio. Voor onze praktijk is het te veel."

Vorige week werden door de opleiding Doktersassistenten van het Alfa-college al mondkapjes beschikbaar gesteld aan huisartspraktijken.

Samen tegen het coronavirus

Het Alfa-college werkt vaker samen met Het Klooster. "Studenten van meerdere opleidingen nemen met regelmaat deel aan gezamenlijke projecten. Een prachtig voorbeeld van een professionele leergemeenschap. En juist nu, waar we als samenleving samen ons best doen om het coronavirus te bestrijden, is het belangrijk om elkaar te helpen waar nodig. Daarom is deze bijdrage niet meer dan normaal."