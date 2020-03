Inwoners Noordenveld steken elkaar een hart onder de riem

Het idee komt van Vereniging Volksvermaken Peize, Vereniging voor Volksvermaken Roden en Zakenkring Norg e.o. "Het is een afgeleide van de landelijke applausactie voor de zorg", vertelt Richard Veurman van Volksvermaken Peize."Toen zag je wel dat het een ver-van-je-bed-show was." Maar nu bijna iedereen wel iemand kent die corona heeft of iemand die getroffen is door de maatregelen, besloten de drie organisaties de handen inéén te slaan.

"We organiseren activiteiten voor vermaak en dat is heel lastig in deze periode", meent Veurman. Maar toch is het nodig, zag hij ook toen ze in Peize voor onder andere de bewoners van de Hoprank een draaiorgel lieten komen. "De mensen zie je opgesloten in hun huis. Dit soort acties werd erg door de mensen gewaardeerd."

Veurman hoopt dat veel mensen meedoen om iedereen, mensen die in de vitale sectoren werken, die bedrijven hebben waar geen werk meer te doen is, maar ook bijvoorbeeld de inwoners van de Hoprank een hart onder de riem te steken. En daarom nog eenmaal: Noordenveld laat aanstaande donderdag om half acht van zich horen.