Boodschappen uit automaten in Drenthe: melk, vlees en eieren 'uit de muur'

In Drenthe staan meerdere automaten waar je verse producten kan krijgen. Melk haal je uit de tap op boerderij de Venehoeve, in Loon kan je terecht voor een stuk appeltaart en tulpen haal je uit de automaat in Smilde.

Hamsteren

Danny de Graaf is veehouder en heeft samen met zijn compagnon Ruud Duursma een vleesautomaat in Valthe. Sinds de coronacrisis zien zij een aanzienlijke stijging van de omzet. "Ik denk dat het komt door het hamstergedrag", legt De Graaf uit. "In de supermarkt waren de schappen leeg en dan komen mensen bij onze automaat terecht."

Dit merkt Marloes Hulshof, van eierautomaat Een lekker Drents eitje in Exloo, ook. "We hebben de afgelopen twee weken meer verkocht dan normaal. Het gaat af en aan met mensen die hier hun eieren komen halen. Er zijn mensen die normaal één doosje kopen, maar die nemen nu ineens drie of vier doosjes mee."

Schoonmaken

De eigenaren van de automaten hebben in deze tijd wel maatregelen moeten nemen. Het handvat van de koelkast voor de appeltaarten wordt bijvoorbeeld na elke klant schoongemaakt en bij de vleesautomaat hangt een bord waarop staat dat mensen afstand moeten houden. Daarnaast staan er desinfectiemiddelen voor de handen en de automaat.

Hulshof maakt de automaat twee keer per dag schoon. "Maar je merkt ook dat er op dit moment veel contactloze betalingen zijn, zodat mensen niet in contact komen met geld."

Voorraad

Over de voorraad maken de eigenaren van de automaten zich geen zorgen. "Wij hebben altijd genoeg", vertelt De Graaf. "Duursma is slager. Hij slacht zijn eigen runderen en onze varkens. Als wij zien dat het hard gaat, dan gaat er elke maandag een varken naar de slagerij."

Voor Hulshof is het nu wel puzzelen, want kippen kunnen niet ineens meer eieren gaan leggen. "Soms houd ik even een lief verhaaltje in de stal, dat de kippetjes hun best moeten doen", vertelt Hulshof grappend. "We leveren ook nog aan de supermarkten. Dan moet je een beetje wisselen. Zo proberen wij alle klanten wel steeds te bedienen."