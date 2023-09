Onderzoek naar criminaliteit autobranche Hoogeveen: 'Te weinig zicht op'

Van de 316 autobedrijven in de gemeente Hoogeveen is bijna de helft niet vindbaar, zichtbaar en professioneel. Dat zou mogelijk kunnen duiden op louche praktijken. Dat blijkt uit een rapport van de Rekenkamer waarin onderzoek is gedaan naar criminele activiteiten in de autobranche.

De Rekenkamer heeft alle autobedrijven onder de loep genomen. Daarbij is een test uitgevoerd om te kijken hoe zichtbaar ze zijn. Op 17 punten is getoetst, waarbij bedrijven die alle 17 punten scoren onzichtbaar zijn. Vanaf de score 9 is er sprake van een onvoldoende. "Vanuit de gedachte dat ieder bedrijf gevonden wil worden door klanten om omzet te maken, is een onvoldoende een signaal dat het bedrijf mogelijk louche is."

Opmerkelijk

Het onderzoek is onderdeel van een groter rapport waarin de focus ligt op ondermijning in Hoogeveen. Een term die gebruikt wordt voor georganiseerde criminaliteit. Ondermijning is een mogelijkheid voor criminelen om via legale bedrijven, illegale activiteiten uit te voeren. Denk aan drugshandel, hennepteelt of het witwassen van geld. Activiteiten die mogelijk ook vaker in de autobranche voorkomen.

Het valt de Rekenkamer op dat er in Hoogeveen 1 autobedrijf per 175 inwoners is. Nederland telt rond de 44.000 autobedrijven, dat is 1 op de 410 inwoners. Een verschil dat de onderzoekers opmerkelijk noemen.

'Rammelt aan alle kanten'

Dat de helft van de autobedrijven een onvoldoende scoort zegt niet meteen dat ze allemaal louche zijn, maar het kan het idee geven dat er iets speelt. De vermoedens worden gedeeld door politie en experts. Daar zijn gesprekken mee gevoerd. "Het rammelt aan alle kanten en voelt niet goed, maar we krijgen onze vinger er niet achter", zegt een kenner die aangehaald wordt in het rapport over de kwestie.

Er moet dus wel vermeld worden dat veel kennis die is gedeeld met de Rekenkamer gebaseerd is op onderbuikgevoelens. Volgens de experts zijn mogelijke malafide praktijken in de autowereld in twee categorieën op te delen. De eerste betreft (voormalige) woonwagenbewoners die van oudsher actief zijn in de autowereld.

"Bij deze bedrijven moet je je afvragen of de meterstand wel klopt als je een auto koopt", staat in het rapport. Volgens de experts is deze groep in mindere mate actief in de drugshandel. De andere groep is mogelijk een onbekend deel van de allochtone autohandelaren. De experts zeggen dat ze beter georganiseerd zijn wat betreft drugscriminaliteit.

Vraagtekens

Ook nodigen sommigen gebouwen niet uit om langs te komen. Het is er rommelig of er lopen gevaarlijke honden blijkt uit het rapport.

Een deel van de bedrijven is doordeweeks veel gesloten. Dat roept volgens de onderzoekers de vraag op waar ze van open kunnen blijven. "Dit geldt ook voor bedrijven waar zelden klandizie wordt gezien, hoewel ze de hele week open zijn." Van andere eigenaren van autobedrijven, waarover vermoedens van criminele activiteiten bestaan, zijn veel actief in andere branches die weinig van doen hebben met de autowereld.

'Te weinig zicht op autobranche'

Om de vinger achter alles te krijgen is het volgens professionals van belang dat er meer duidelijkheid komt over het doen en laten van eigenaren van bedrijven. Ook mensen die over de vloer komen bij het bedrijf moeten beter in kaart worden gebracht. "Er is te weinig zicht op de autobranche, met name op de kleinere bedrijven." Het onderzoek is nog niet volledig afgerond. De Rekenkamer wacht nog op meer dossiers van de politie.