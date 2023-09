Bibliotheek Hoogeveen krijgt politiek zwaargewicht als directeur

Roy de Witte, oud-gedeputeerde in de provincie Overijssel, gaat aan de slag als directeur-bestuurder bij de Bibliotheek Hoogeveen. Vanaf 1 december vervangt hij Raquel García-van der Walle. "De bibliotheek is voor mij een van de meest essentiële hulpplekken in de samenleving", aldus De Witte.

"Ik ben erg blij met mijn aanstelling", reageert De Witte. "Het is een mooie uitdaging. Verrassend? Nou, nee. Mensen die me kennen weten dat ik stuur op impact. Ik wil wat betekenen voor mensen."

De 36-jarige inwoner van Manderveen was van 2019 tot juli dit jaar gedeputeerde in zijn provincie. In oktober vorig jaar kondigde hij aan de politiek te verlaten, zodat hij meer tijd aan zijn gezin kan besteden. In zijn nieuwe functie is dat volgens hem mogelijk. "Daarvan ben ik overtuigd. Hoogeveen ligt op een half uurtje rijden. In overleg met mijn vrouw en kinderen heb ik deze keuze gemaakt. Ik kan hier mijn passie kwijt, zonder dat ik mijn gezin te weinig zie."

Uitdagende baan

Bibliotheken hebben het zwaar. Ledenaantallen lopen terug en budgetten worden kleiner, terwijl de instanties steeds meer taken krijgen. Vanwege bezuinigingen besloot de bieb in Hoogeveen vorig jaar om te sluiten op maandagavond en zijn er activiteiten geschrapt, zoals de cursus programmeren voor jongeren. Destijds zei Garcia-Van der Walle nog te vrezen de hulp aan laaggeletterden op het gebied van lezen, schrijven en digitale vaardigheden te moeten stoppen, als de bibliotheek opnieuw gekort zou worden. Het schrikt Roy de Witte niet af.