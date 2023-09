'Extra geld voor armoedebestrijding helpt niet, het is pleisters plakken'

Over de alleenstaande moeder

De Assense alleenstaande moeder die met twee opgroeiende kinderen moet leven van een minimum inkomen met toeslagen vertelt: "Het is soms wel een strijd. Je moet elk dubbeltje omdraaien en het vraagt om creativiteit. Naar de markt en verschillende supermarkten, vooral vlak voor sluitingstijd want dan heb je nog meer aanbiedingen van producten die richting einde houdbaarheidsdatum gaan. Het is elke keer goed de krantjes nakijken."

"Ik ben creatief met gerechten. Een planning voor het eten in een weekrooster, koken voor twee dagen. Creatief met pasta's en worst met rijst. En met bloem kun je zelf heel veel maken."

"Mijn kinderen kinderen snappen heel goed dat ze niet alles kunnen wat hun vrienden wel kunnen. Maar tegelijk is het moeilijk voor ze. Ik maak voor ze mogelijk wat kan. En een speeltuin of het bos zijn gratis. Het is wat het is."

Anderen helpen

De alleenstaande moeder is bezig een ervaringsdeskundige te worden. "Ik heb zelf in de schuldsanering gezeten. Dan is het nog meer passen en meten, eerst met 50 euro en later 70 euro in de week. Daar heb je geen volle boodschappentas van. En destijds een kind in de luiers, kost veel geld."

"Ik hoorde van mijn kinderen dat er klasgenootjes waren die geen brood mee naar school kregen omdat er geen geld was. Dat is mijn kinderen nooit overkomen. Mijn dochter heeft toen haar brood gedeeld omdat ze weet: ook al heb je niet veel, je deelt. Mijn ervaringen wil ik delen met andere minima om hen te helpen het makkelijker te maken. Je kunt leren hoe je van weinig geld er zoveel mogelijk mee kunt doen."

"Ik volg een opleiding om ervaringsdeskundige te worden, associate degree niveau 5 (een tweejarige studie op hbo-niveau, red.). Vorig jaar stage gelopen en nu ben ik op zoek naar werk. Maar dat is lastig. Ik heb natuurlijk mijn ervaring als minima maar geen jarenlange werkervaring."

"Ik ben aan het strijden om mijn eigen leven beter te maken, ook al wordt het me soms heel moeilijk gemaakt. Ik ben heel erg voor m'n toekomst aan het vechten."