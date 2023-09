Verrassende Drentse namen op VVD-lijst, Ewout Klok en Hilda Mulder gepasseerd

Er staan twee Drenten op de kandidatenlijst van de VVD voor de Tweede Kamerverkiezingen. Jeroen Hartsuiker uit Klazienaveen staat op plek 37 het hoogst en Irma Talens uit Coevorden vinden we terug op plaats 69.

Deze twee Drenten staan onverwachts op de lijst, aangezien de VVD in Drenthe twee andere kandidaten naar voren had geschoven. Ewout Klok en Hilda Mulder zijn door de landelijke partij gepasseerd.

Erik Ziengs, die in de Drentse selectiecommissie zat, vindt het zeer pijnlijk dat de voorgedragen kandidaten niet op de lijst staan. Ook de lage positie van de Drenten die wel op de lijst staan vindt hij zeer teleurstellend. "Ondanks de inspanningen die het regiobestuur heeft gedaan is dit wat het is. Hier zal ongetwijfeld nog over worden gesproken met het landelijke bestuur."

Opvallend is dat Klok, voorzitter van de belangenvereniging van Tankstations, niet op de lijst staat. De reden hiervoor is onbekend en Klok was nog niet bereikbaar voor een reactie.

Ongelukkige timing

Mulder heeft geen hard feelings richting haar landelijke partij. "De procedure om te solliciteren voor de VVD-lijst kwam voor mij op een ongelukkig moment. In die periode ging ik ook met mijn gezin op vakantie in Zuid-Afrika." Ze had daarom nauwelijks tijd om zich voor te bereiden. "Maar het was wel een grote eer om voorgedragen te worden en ik heb alle vertrouwen in de twee die gekozen zijn."

Over de plek van de Drenten op de lijst (37 en 69) is Mulder ontevreden. "De Drenten staan absoluut te laag. Ik vind het heel belangrijk dat Drenthe goed wordt gerepresenteerd in de landelijke politiek." De kans dat er een Drent namens de VVD in de Tweede Kamer komt na 22 november is niet waarschijnlijk. In de meest recente peilingen van EenVandaag/Ipsos komt de partij uit op 26 zetels.

Politieke ervaring

Hartsuiker is in zowel de Drentse politiek als in Den Haag geen vreemde. Tot 2020 was hij werkzaam bij de provincie Drenthe, waarna hij de overstap maakte naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In 2022 begon hij aan zijn huidige functie, als wethouder Ondernemerschap, Mobiliteit en Duurzaamheid in Borger-Odoorn.