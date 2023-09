Emmen gaat in gesprek met verhuurder Emmer 'hitteflat'

De gemeente Emmen gaat in gesprek met de verhuurder van de Belastingflat in Emmen. Twee weken geleden werd bekend dat een groep bewoners het bij zonnig weer te warm vindt in hun appartementen. Ongeveer driekwart gaf dit signaal af via een handtekeningenactie die twee huurders op poten had gezet.

De gemeente komt in dit soort gevallen in actie, zodra er een melding is gedaan. Dat deed de politieke partij Hart voor Emmen, die vragen stelde over de hitteperikelen in het wooncomplex. De gemeente is van plan om binnen zes weken met de verhuurder en bewoners om tafel te gaan om zo tot goede afspraken te komen.